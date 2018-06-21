Путин и Антониу Гутерриш обсудили выход США из Совета ООН по правам человека

СЕГОДНЯ 13:01 2018-06-21T13:01:50+03:00

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Российский президент Владимир Путин и генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обсудили на совместной встрече ряд международных вопросов последней повестки дня, в числе которых особо была затронута тема выхода США из Совета ООН по правам человека.

Об этом 21 июня на брифинге сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались в основном острые международные вопросы, затрагивалась ситуация с выходом США из Совета, другие острые вопросы", - рассказал представитель Кремля.

20 июня Соединенные Штаты заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека. Как объяснила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, "слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым".

Стоит отметить, что подобный демарш Вашингтона не первый. В свое время президент США Джордж Буш-младший уже приостанавливал на неопределенный срок членство США с Совете ООН по правам человека. Позже, 44-й глава американского государства Барак Обама вернул свою страну за стол обсуждений.