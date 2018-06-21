Госслужащего наказали за уход на обед на три минуты раньше положенного

СЕГОДНЯ 13:51 2018-06-21T13:51:55+03:00

В Японии наказали работника за систематический уход на обед на три минуты раньше положенного Фото: EAST NEWS

В Японии служащий водопроводного бюро в течении семи месяцев продолжал упорно уходить обедать раньше времени

Изменить размер текста: A A

Систематический уход с работы на обед одного из японских госслужащих на три минуты раньше положенного срока обернулся для мужчины внушительным штрафом. Кроме того, ему был вынесен строгий выговор.

Инцидент произошел в японском городе Кобе на севере страны спустя месяц после принятия Японией закона, ограничивающего сверхурочные работы 100 часами. Закон направлен на сокращение случаев «кароси» в Японии (смерти от переработок).

Как сообщает сайт «Дни.ру», данное нарушение 64-летний служащий водопроводного бюро совершил 26 раз в течение семи месяцев.

Заметив его слишком ранние "старты" на обеденный перерыв, руководители созвали телеконференцию, на которой охарактеризовали поведение работника, как «глубоко прискорбное», и вынесли решение строго его наказать. Предупредив, что при повторном нарушении трудовой дисциплины его ждет неминуемое увольнение.