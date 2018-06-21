НАТО рассчитывает уничтожить советское вооружение в Черногории

СЕГОДНЯ 14:02 2018-06-21T14:02:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Североатлантический альянс НАТО планирует уничтожить советское оружие на военных складах в Черногории. С такими целями был объявлен тендер для поиска подрядчика, который проведет учет и уничтожения оружия. Согласно условиям тендера, планируется утилизировать 341 тонн боеприпасов в целом.

По мнению экспертов, прикрываясь демилитаризацией, НАТО может вывезти вооружение из Черногории и перебросить его в зоны действующих сейчас военных конфликтов.

«Это оружие боевое. Я предполагаю, что они придумали легенду для того, чтобы списать это оружие», — считает профессор МГУ Андрей Манойло.

Он отметил, что вывозить советское оружие намного выгоднее, чем современное, так как такое вооружение крайне сложно отследить по номерам, сериям и моделям. По словам специалиста, в руки украинских активистов уже попали якобы уничтоженные в Венгрии и Румынии орудия времен СССР, передает RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле президент Сирии Башар Асад заявил, что высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ударов по его стране.