Учителям начнут оплачивать участие в проведении ГИА

СЕГОДНЯ 14:29 2018-06-21T14:29:58+03:00

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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает оплату труда учителей, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) любых форм.

На сегодняшний день выплаты за отработанное сверхурочное время получают только педагоги, задействованные в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а в некоторых регионах даже им не всегда положена денежная компенсация.

Автором инициативы, член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова предложила внести изменения в статью 47 закона "Об образовании". Согласно новым поправкам, гарантии и оплаты будут производиться не только в отношении педагогов-участников проведения ЕГЭ, но также ГИА-9 и ГИА-11 во всех формах.

Размер и порядок выплаты компенсаций будет устанавливаться самим субъектом России. Средства на это планируется брать из бюджетных ассигнований, которые выделяются на проведение аттестации, передает ТАСС.

В апреле прошлого года сайт kp.ru писал о том, что многие учителя участвуют в проведении государственных экзаменов на добровольно-принудительной основе. При этом в ряде регионов педагоги или совсем ничего не получают за сверхурочную работу или до последнего не знают, какую компенсацию им предоставят.