2018-06-21T15:16:12+03:00
Политика

Генсек ООН пожелал российской сборной продолжать победную серию на ЧМ-2018

Антониу Гутерреш признался, что внимательно следит за успехами россиян на мундиале
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешГенеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешФото: REUTERS
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Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш восхитился уверенной и красивой игрой российской футбольной сборной на проходящем в России Чемпионате мира по футболу-2018. Выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», он выразил надежду, что российские футболисты продолжат и дальше в ходе мундиаля радовать болельщиков всего мира и побеждать на домашнем чемпионате.

«Я надеюсь, что очень хорошие результаты в первых двух матчах будут иметь продолжение в ближайшем будущем. Я согласен, это станет большой радостью для российской публики», — сказал Гутерреш во время выступления

Напомним, сборная России в двух первых встречах уверенно обыграла команду из Саудовской Аравии 5:0 и футболистов из Египта со счетом 3:1. И досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018. Последний матч групповой стадии ЧМ-2018 российская футбольная дружина проведёт с национальной командой Уругвая 25 июня в Самаре.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

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