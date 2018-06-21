Козак: правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли

СЕГОДНЯ 15:25 2018-06-21T15:25:45+03:00

По словам вице-премьера, повышение НДПИ планируется только до 2021 года

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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что кабмин одобрил законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Он отметил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в стране планируется только до 2021 года.

По словам Козака, правительство сможет увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты при таком росте цен на нефть на мировом рынке, когда отрицательный акциз не сработает. Прорабатывается дифференциация отрицательного акциза в зависимости от удаленности нефтеперерабатывающего завода.

Вице-премьер отметил, что снижение акцизов на нефтепродукты предусматривается до 31 декабря текущего года. Он подчеркнул, что в настоящее время кабмин не принял положительного решения по квотам на поставки нефти на внутренний рынок.

Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, заявил, что налоговый маневр в нефтяной отрасли предусматривает введение обратного и плавающего акцизов для нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.