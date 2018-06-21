2018-06-21T15:48:53+03:00
Наука

Ученые доказали - улыбаясь, человек запоминается лучше

Британские психологи провели ряд исследований, показавших, что широкая улыбка сопутствует лучшему запоминанию лица, по-крайней мере, на фотографиях
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Широкая улыбка сопутствует лучшему запоминанию лица, по-крайней мере, на фотографиях.Широкая улыбка сопутствует лучшему запоминанию лица, по-крайней мере, на фотографиях.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ученые из Йоркского университета провели серию экспериментов, в которых испытуемые должны были сопоставить 60 снимков лиц: улыбающихся, с нейтральном выражением лица, а также , огранниченных только нижней его частью. Как оказалось, наиболее успешно респонденты запоминали улыбающихся людей - на 7 процентов чаще, чем безэмоциональных, а широкая улыбка "во все зубы" еще сильнее повысила узнаваемость. Так что благодаря улыбке вы можете не только сделать мир светлей, но и с большей вероятностью обрести новые знакомства.

Исследователи обратили внимание на возможное применение результатов в деятельности сотрудников правопорядка, в частности, поможет специалистам с более высокой точностью определять лица преступников

"Лица, которые мы видим в нашей повседневной жизни, позволяют нам извлекать из их черт информацию, такую ​​как возраст, пол, настроение и даже подробности личности, с разной степенью точности ... Определение личности человека по фотографии играет важную роль в нашей жизни, однако мы знаем, что наш мозг крайне плохо справляется с этой задачей. Подделка документов и использование чужих личных данных – огромная многоуровневая проблема сегодня, и поэтому нам крайне важно найти новые методы распознавания личности", — рассказывает психолог Мила Милева, один из авторов опубликованного исследования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Конституционный суд разрешил усыновление детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С
Супруге премьер-министра Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР реализует действенные меры по полной денуклеаризации Корейского полустрова
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Порошенко
Козак: правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли
Генсек ООН пожелал российской сборной продолжать победную серию на ЧМ-2018
Россиян хотят лишить компенсации за утраченное при ЧС жилье
Лавров надеется, что решение США о выходе из СПЧ не окончательное
Протестующие ворвались в здание городского совета Киева
Путин и Порошенко провели очередной телефонный разговор
Учителям начнут оплачивать участие в проведении ГИА
Госдума одобрила закон, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии
Политолог: Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7
На Украине принят закон о национальной безопасности
НАТО рассчитывает уничтожить советское вооружение в Черногории
Госслужащего наказали за уход на обед на три минуты раньше положенного
Ученые назвали продукты, вызывающие стресс
Глава Нацбанка Украины оценил способность Киева расплачиваться по долгам
В Кремле ожидают визит советника по национальной безопасности США
Силуанов: в 2019 году пенсии будут проиндексированы на 7%
Путин и Антониу Гутерриш обсудили выход США из Совета ООН по правам человека
В берлинской школе проводится полицейская операция из-за неизвестной угрозы
Турция ввела таможенные пошлины на товары из США