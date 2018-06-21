Ученые доказали - улыбаясь, человек запоминается лучше

СЕГОДНЯ 15:48 2018-06-21T15:48:53+03:00

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Ученые из Йоркского университета провели серию экспериментов, в которых испытуемые должны были сопоставить 60 снимков лиц: улыбающихся, с нейтральном выражением лица, а также , огранниченных только нижней его частью. Как оказалось, наиболее успешно респонденты запоминали улыбающихся людей - на 7 процентов чаще, чем безэмоциональных, а широкая улыбка "во все зубы" еще сильнее повысила узнаваемость. Так что благодаря улыбке вы можете не только сделать мир светлей, но и с большей вероятностью обрести новые знакомства.

Исследователи обратили внимание на возможное применение результатов в деятельности сотрудников правопорядка, в частности, поможет специалистам с более высокой точностью определять лица преступников

"Лица, которые мы видим в нашей повседневной жизни, позволяют нам извлекать из их черт информацию, такую ​​как возраст, пол, настроение и даже подробности личности, с разной степенью точности ... Определение личности человека по фотографии играет важную роль в нашей жизни, однако мы знаем, что наш мозг крайне плохо справляется с этой задачей. Подделка документов и использование чужих личных данных – огромная многоуровневая проблема сегодня, и поэтому нам крайне важно найти новые методы распознавания личности", — рассказывает психолог Мила Милева, один из авторов опубликованного исследования.