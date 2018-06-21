Президент Южной Кореи заявил, что КНДР реализует действенные меры по полной денуклеаризации Корейского полустрова

СЕГОДНЯ 16:03 2018-06-21T16:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Северная Корея продолжает придерживаться договоренностей по полной денуклеаризации всего корейского полуострова. И эти результаты заметны. И не могут не внушать оптимизма, что точка невозврата к прошлым отношениям, когда Пхеньян и Сеул находились практически на пороге войны, пройдена.

С такими словами, 21 июня, во время своего выступления перед депутатами Государственной думы России выступил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский лидер добавил, что Россия, Республика Корея и КНДР уже проводят совместное изучение вопросов по реализации трехсторонних проектов в области развития железнодорожной сети, электричества и газопроводов. А также еще ряд совместных экономических проектов.

"Установление мира на Корейском полуострове приведет к активизации межкорейского экономического сотрудничества и расширит трехстороннее взаимодействие с Россией. Наши трехсторонние проекты в сфере железной дороги, газопровода, электричества уже находятся на уровне обсуждения с проведением совместных исследований", - подчеркнул лидер Южной Кореи.

21 июня президент Южной Кореи прибыл в Россию с официальным визитом. Мун Чже Ин намерен также посетить матч сборной своей страны с командой Мексики на ЧМ-2018, который пройдет в Ростове-на-Дону 23 июня.