Супруге премьер-министра Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве

СЕГОДНЯ 16:03 2018-06-21T16:03:21+03:00

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Супругу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Саре были официально предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

По версии прокуратуры, жена главы правительства систематически неправомерно расходовала бюджетные средства в период с сентября 2010 года по март 2013 года. Так, например, за все время женщина потратила около 100 тысяч долларов на заказы еды из самых дорогих и люксовых ресторанов.

Сама Сара Нетаньяху все предъявленные ей обвинения отрицает. Между тем, кроме нее под следствие попал также бывший заместитель генерального директора канцелярии премьера Эзра Сайдов, передает газета Haaretz.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что расследование ведется и в отношении самого премьера. Речь идет о коррупционном деле под названием 4000. Нетаньяху подозревается в предоставлении поблажек телекоммуникационной компании "Безек" в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета министров порталом Walla.