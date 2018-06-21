Конституционный суд разрешил усыновление детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С

СЕГОДНЯ 16:14 2018-06-21T16:14:20+03:00

Дело рассматривалось по жалобе семейной пары из Подмосковья, которой отказали в усыновлении воспитываемого ребенка из-за ВИЧ-инфекции женщины

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Конституционный суд (КС) России разрешил ВИЧ-инфицированным и людям с гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают. В четверг, 21 июня, на сайте КС опубликовано постановление о том, что нормы Семейного кодекса РФ и список заболеваний, не позволяющих усыновить или удочерить ребенка, а также принять его под опеку или попечительство, не соответствуют Конституции РФ.

Суд рассматривал это дело по заявлению семейной пары из Подмосковья, которой отказали в усыновлении воспитываемого ребенка из-за ВИЧ-инфекции женщины. В 2012 году ее заразили в больнице, где оказалась из-за выкидыша. Ребенка супругам родила сестра жены путем искусственного оплодотворения.

Согласно решению КС, "в целом оправданные ограничения", устанавливаемые Семейным кодексом, позволяют судам отказывать людям в усыновлении лишь при наличии ВИЧ-инфекции или гепатита С. При этом оспариваемый перечень заболеваний не уточняет, наличие каких именно заболеваний не дает возможности для усыновления ребенка.

Суд констатировал, что "законодатель вправе проявлять определенную осторожность в регулировании вопроса об усыновлении", однако стоит учитывать все заслуживающие внимания обстоятельства в конкретных жизненных ситуациях.