2018-06-21T16:24:23+03:00
Общество

Экс-губернатору Сахалина Хорошавину предъявлены новые обвинения

Осужденного на 13 лет колонии бывшего главу региона уличили еще в 20 эпизодах взяточничества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин. Фото Антон НОВОДЕРЕЖКИН ТАССЭкс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин. Фото Антон НОВОДЕРЕЖКИН ТАСС
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Следственный комитет России предъявил новые обвинения во взяточничестве бывшему губернатору Сахалина Александру Хорошавину, который уже отбывает наказание за коррупцию в колонии строго режима. Такое заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она рассказала, что накануне следственные органы завершили производство по делу в отношении самого Хорошавина, а также бывших руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Вячеслава Горбачева, заместителя главы аппарата главы региона Анатолия Макарова, мэра Южно-Сахалинска Андрея Лобкина и вице-мэра города Алексея Лескина. Всем им были предъявлены обвинения в 20-ти эпизодах получения особо крупных взяток организованной группой.

"Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии названных должностных лиц, выполнявших под его руководством различные роли членов созданной им организованной группы, получили в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там же уточняется, что Хорошавин также умышленно создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 и 10 миллионов рублей за оказание содействия ведению избирательных кампаний на выборах в думу Южно-Сахалинска в 2014 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года 58-летний экс-губернатор был признан виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.

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