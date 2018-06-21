Хейли: США могут отказаться работать с Human Rights Watch

СЕГОДНЯ 16:26 2018-06-21T16:26:49+03:00

Это связано с отказом поддержать реформу Совета ООН по правам человека

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон может отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch.

Это связано с отказом структуры поддержать реформу Совета ООН по правам человека, отмечается в письме Хейли.

Напомним, ранее США распространили среди некоторых стран проект резолюции "об усилении СПЧ" для изучения. В частности, Вашингтон предлагал повысить качество состава Совета и прекратить "предвзятую антиизраильскую повестку".

Ни от одной из стран не поступило ни одной письменной поправки в проект, заявила Хейли.

"Единственными написанными документами стали демарши России и Китая, а также ваше совместное письмо (18 правозащитных организаций), которое обращаются к государствам-членам с одной и той же просьбой — выступить против нашей резолюции и не включаться в работу по тексту", — говорится в письме постпреда.

Она подчеркнула, что сотрудничество с HRW может прекращено, так как организация "встала на сторону России и Китая и против США в вопросе прав человека", передает РИА Новости.