Хейли: США могут отказаться работать с Human Rights Watch
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон может отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch.
Это связано с отказом структуры поддержать реформу Совета ООН по правам человека, отмечается в письме Хейли.
Напомним, ранее США распространили среди некоторых стран проект резолюции "об усилении СПЧ" для изучения. В частности, Вашингтон предлагал повысить качество состава Совета и прекратить "предвзятую антиизраильскую повестку".
Ни от одной из стран не поступило ни одной письменной поправки в проект, заявила Хейли.
"Единственными написанными документами стали демарши России и Китая, а также ваше совместное письмо (18 правозащитных организаций), которое обращаются к государствам-членам с одной и той же просьбой — выступить против нашей резолюции и не включаться в работу по тексту", — говорится в письме постпреда.
Она подчеркнула, что сотрудничество с HRW может прекращено, так как организация "встала на сторону России и Китая и против США в вопросе прав человека", передает РИА Новости.