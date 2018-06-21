Топилин объяснил, за счет чего вырастут зарплаты

СЕГОДНЯ 16:32 2018-06-21T16:32:29+03:00

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В скором времени у работодателей появился больше возможностей повысить заработную плату свои сотрудникам. Это произойдет в связи с тем, что для владельцев компаний будет законодательно зафиксирован тариф в Пенсионный фонд России по ставке 22% от уровня оплаты труда работникам. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Раньше он был установлен на уровне 26 процентов, а ставка в 22 процента была льготной, и эта льгота каждый год продлевалась. Бизнес не знал - отменят ее на будущий период или нет. Сейчас появится ясность. И это - сигнал работодателям, что нужно повышать зарплату», - объяснил ситуацию министр в интервью «Российской газете».

Ожидается, что это положительно скажется на экономике страны, поскольку рост зарплат, в свою очередь, приведет к тому, чтобы россияне активнее начали формировать свои пенсионные накопления.