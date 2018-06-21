2018-06-21T16:54:01+03:00
Дом. Семья

В США умерла горилла, которую обучили языку жестов

Коко скончалась в возрасте 46 лет
Александра БУРОВА
Поделиться:
Умерла горилла по кличке Коко, владевшая языком жестовУмерла горилла по кличке Коко, владевшая языком жестовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Калифорнии горилла по кличке Коко, владевшая американским языком жестов, скончалась в возрасте 46 лет.

Как сообщается в официальном пресс-релизе на сайте организации Gorilla Foundation, основанной для поддержки уникального животного, Коко умерла во сне. При жизни она помогала учёным взаимодействовать с гориллами, выступая в качестве посла между ними и людьми.

Специалисты, которые наблюдали за гориллой, утверждают, что она умела шутить и каламбурить Фото: Facebook

Специалисты, которые наблюдали за гориллой, утверждают, что она умела шутить и каламбуритьФото: Facebook

Фото: Facebook

Эта западная равнинная горилла появилась на свет в июле 1971 года в зоопарке города Сан-Франциско. Обучать яыку жестов её начали уже на следующий год, в 1972. Над этим с ней работала американский зоопсихолог Франсин Пэттерсон. После этого, в 1974 году, доктор и её коллега Рональд Кон присоединили юную Коко к одному проекту Стэнфордского университета и создали организацию Gorilla Foundation.

Коко использовала около тысячи слов языка жестов, кроме того, она понимала порядка двух тысяч слов на разговорном.

Специалисты, которые наблюдали за гориллой, утверждают, что она умела шутить и каламбурить: якобы умышленно она путала слова «работа» и «камень» (work-работа и rock - камень).

Она всю жизнь прожила в зоопарке и была очень чувствительной, всегда переживала, если кто-то из живущих с ней животных погибал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Вахтанг Кикабидзе разъяснил свои слова о ненависти к СССР
Ученые: чашка кофе заменит диабетикам укол инсулина
В Латвии запретили обучение на русском языке в частных учебных заведениях
«Евросеть»‍ прекратит существование в течение года
Убийство рэпера XXXTentation: полиция США задержала подозреваемого
"Без шуток": Украинский генерал призвал "достать" ракетами до Москвы
В Турции убита популярная певица
Американский миллиардер пытался выжить бывшую жену из дома при помощи ужасного запаха
ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме
Топилин объяснил, за счет чего вырастут зарплаты
Хейли: США могут отказаться работать с Human Rights Watch
Экс-губернатору Сахалина Хорошавину предъявлены новые обвинения
Конституционный суд разрешил усыновление детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С
Супруге премьер-министра Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР реализует действенные меры по полной денуклеаризации Корейского полустрова
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары
Ученые доказали - улыбаясь, человек запоминается лучше