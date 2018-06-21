В США умерла горилла, которую обучили языку жестов

СЕГОДНЯ 16:53 2018-06-21T16:54:01+03:00

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В Калифорнии горилла по кличке Коко, владевшая американским языком жестов, скончалась в возрасте 46 лет.

Как сообщается в официальном пресс-релизе на сайте организации Gorilla Foundation, основанной для поддержки уникального животного, Коко умерла во сне. При жизни она помогала учёным взаимодействовать с гориллами, выступая в качестве посла между ними и людьми.

Специалисты, которые наблюдали за гориллой, утверждают, что она умела шутить и каламбуритьФото: Facebook

Фото: Facebook

Эта западная равнинная горилла появилась на свет в июле 1971 года в зоопарке города Сан-Франциско. Обучать яыку жестов её начали уже на следующий год, в 1972. Над этим с ней работала американский зоопсихолог Франсин Пэттерсон. После этого, в 1974 году, доктор и её коллега Рональд Кон присоединили юную Коко к одному проекту Стэнфордского университета и создали организацию Gorilla Foundation.

Коко использовала около тысячи слов языка жестов, кроме того, она понимала порядка двух тысяч слов на разговорном.

Специалисты, которые наблюдали за гориллой, утверждают, что она умела шутить и каламбурить: якобы умышленно она путала слова «работа» и «камень» (work-работа и rock - камень).

Она всю жизнь прожила в зоопарке и была очень чувствительной, всегда переживала, если кто-то из живущих с ней животных погибал.