2018-06-21T16:44:40+03:00
В мире

ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме

Норвежского террориста не устраивает, что ему не дают общаться с другими заключенными и часто держат в наручниках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Террорист Андерс БрейвикТеррорист Андерс БрейвикФото: REUTERS
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу норвежского террориста Андерса Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Националист указывал на нарушение статьи третьей конвенции о запрещении пыток и бесчеловечного обращения, однако в Страсбурге не нашли в действия сотрудников исправительного учреждения ничего противоправного.

"Комитет, состоящий из трёх судей, счёл обращение заключённого неприемлемым в связи с ложными основаниями", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Там же уточняется, что данное решение является окончательным.

Напомним, что еще в прошлом году Брейвик жаловался на то, что ему не дают общаться с другими заключенными, часто держат в наручниках и проводят полные обыски.

Более того, как писал сайт kp.ru, в 2016 году неонацисту даже удалось выиграть разбирательство с официальным Осло. Тогда суд признал "бесчеловечным" тот факт, что работники тюрьмы приносят террористу холодный кофе и еду, разогретую в микроволновке.

Андерс Брейвик является именно тем, кто в июле 2011 года убил 77 человек. Сначала норвежец взорвал автомобиль в центре Осло, а после отправился в молодежный лагерь на острове Утойя и устроил массовый расстрел. За совершение двойного теракта его приговорили к 21 году тюремного заключения (высшая мера наказания в Норвегии).

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