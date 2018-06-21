2018-06-21T16:48:31+03:00
Общество

Американский миллиардер пытался выжить бывшую жену из дома при помощи ужасного запаха

Билл и Сью Гроссы развелись в конце прошлого года, а в результате раздела имущества семейный особняк достался женщине
Екатерина БОЛГОВА
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Миллиардер Билл ГроссМиллиардер Билл ГроссФото: REUTERS
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Американский миллиардер Билл Гросс пытался выжить свою бывшую жену из дома при помощи ужасного запаха.

Как пишет NY Post, Билл и Сью Гроссы развелись в конце прошлого года, заявив о том, что они не уверены в психической стабильности друг друга. По итогам раздела имущества семейный особняк достался жене бизнесмена. Позже она обратилась в суд, заявив о том, что Гросс использует специальные спреи с отвратительным запахом — например, напоминающие запахи испражнений и рвоты.

Сью рассказала, что в результате пострадали ее домашние растения, а также ей пришлось потратиться на очищение воздуха в доме. Также, по словам женщины, экс-муж нанял детективов для круглосуточной слежки за ней, ее дом заливало водой, была повреждена ее беговая дорожка, испорчены статуэтки кошек. Бизнесмен отрицает все эти обвинения.

Кроме того, при разводе Сью подсунулу бывшему мужу подделку картины Пабло Пикассо «Покой», которую нарисовала сама. А полотно живописца она продала за 36,9 миллиона долларов.

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