2018-06-21T16:57:24+03:00
В мире

В Турции убита популярная певица

Девушку расстреляли практически в упор в ночном клубе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Турецкая популярная певица Хаджер Тюлю была убита в ходе ночной стрельбыТурецкая популярная певица Хаджер Тюлю была убита в ходе ночной стрельбыФото: другой источник.
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Турецкая популярная певица Хаджер Тюлю была убита в ходе стрельбы, открытой неизвестными в ночном клубе. Трагический инцидент произошел в городе Бодрум на западном побережье Турции.

По полученной от местных правоохранителей информации, все произошло внезапно. Около полуночи у клуба остановился автомобиль, из которого вышло несколько человек. Один из них зашел в ночное заведение и открыл беспорядочный огонь по отдыхающим.

В результате стрельбы, шесть человек получили ранения. Для 40-летней певицы они оказались смертельными. От огнестрельного ранения погиб также и владелец клуба. Еще четверо пострадавших находятся в больнице. За их жизнь в настоящее время борются медики.

Как пишут «Дни.ру», по горячим следам все четверо нападавших арестованы. Полиции удалось поймать преступников после изучения записей с камер наблюдения, на которых оказался отчетливо виден автомобиль и его регистрационный номер. Теперь следствию предстоит установить мотивы зверского поступка.

Хаджер Тюлю популярная в Турции певица и актриса. Кроме того, девушка активно была задействована в модельном бизнесе. Ее клип на песню Ömür Törpüsü собрал в сети более четырех миллионов просмотров.

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