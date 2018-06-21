«Евросеть» прекратит существование в течение года
"Мегафон" и "Вымпелком" не смогли прийти к соглашению относительно разделения бренда "Евросеть" и решили просто "заморозить" его. На данный момент у операторов нет планов по коммерческому использованию этой розничной сети. Такое заявление сделала операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.
"Это было согласованное решение обеих сторон", - подчеркнула она.
Ожидается, что "Евросеть" полностью прекратит свое существование в качестве отдельного бренда в течение одного года. Все салоны этой сети перейдут под руководство "Связного".
Напомним, что в "Мегафон" в качестве владельца 100% акций "Евросети" в мае этого года закрыл сделку с SLV по объединению розничной сети со "Связным". Так, основным акционером совместной компании стала группа компаний, а оператор получил 25% плюс одну акцию.
Теперь "Мегафон" в рамках партнерства планирует изменить фокус с продажи sim-карт, оборудования и аксессуаров на продвижение современных цифровых устройств, в частности, гаджетов виртуальной и дополненной реальности
"Связной" же будет активно развивать собственную платформу онлайн-торговли и займется реализацией стратегии омниканального развития, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам главы розничной сети Олега Малиса, компания собирается расширить ассортимент продукции и открыть еще 400-500 салонов.