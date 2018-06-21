«Евросеть»‍ прекратит существование в течение года

СЕГОДНЯ 17:30 2018-06-21T17:30:24+03:00

"Мегафон" и "Вымплелком" не смогли разделить бренд и договорились его "заморозить"

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"Мегафон" и "Вымпелком" не смогли прийти к соглашению относительно разделения бренда "Евросеть" и решили просто "заморозить" его. На данный момент у операторов нет планов по коммерческому использованию этой розничной сети. Такое заявление сделала операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

"Это было согласованное решение обеих сторон", - подчеркнула она.

Ожидается, что "Евросеть" полностью прекратит свое существование в качестве отдельного бренда в течение одного года. Все салоны этой сети перейдут под руководство "Связного".

Напомним, что в "Мегафон" в качестве владельца 100% акций "Евросети" в мае этого года закрыл сделку с SLV по объединению розничной сети со "Связным". Так, основным акционером совместной компании стала группа компаний, а оператор получил 25% плюс одну акцию.

Теперь "Мегафон" в рамках партнерства планирует изменить фокус с продажи sim-карт, оборудования и аксессуаров на продвижение современных цифровых устройств, в частности, гаджетов виртуальной и дополненной реальности

"Связной" же будет активно развивать собственную платформу онлайн-торговли и займется реализацией стратегии омниканального развития, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам главы розничной сети Олега Малиса, компания собирается расширить ассортимент продукции и открыть еще 400-500 салонов.