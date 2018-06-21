2018-06-21T18:25:37+03:00
В мире

Голливудский режиссер признан виновным в убийстве украинской модели

Канадец Блейк Лейбел на протяжении трех дней жестоко издевался над Яной Касьян, а после снял с нее скальп и оставил истекать кровью рядом с их двухмесячной дочерью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинская модель Яна КасьянУкраинская модель Яна КасьянФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Голливудский режиссер, сценарист, мультипликатор и писатель Блейк Лейбел был признан виновным в убийстве своей девушки - украинской модели Яны Касьян.

Напомним, что в мае 2016 года мать 30-летней девушки обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей дочери. Через некоторое время изуродованное и обескровленное тело молодой украинки обнаружили в забаррикадированной квартире ее парня Лейбела в Западном Голливуде.

Выяснилось, что 35-летний канадский писатель на протяжении трех дней жестоко избивал и пытал подругу, а после снял с нее скальп. По словам судмедэкспертов, Касьян "умерла медленной и мучительной смертью".

Примечательно, что рядом телом погибшей была найдена двухмесячная дочь пары. Она не пострадала и была передана матери модели. В целом же картина убийства была очень похожа на сцену из графического романа-комикса Лейбела под названием "Синдром" о серийном убийце - обнаженная женщина на залитой кровью кровати, передает сайт kp.ru.

Режиссер был окончательно признан виновным в совершении убийства первой степени в среду, 20 июня. Присяжные также инкриминировали канадцу пытки и избиения с использованием подручных средств. Это сыграет свою роль при вынесении приговора, который будет объявлен позже, передает The Hollywood Reporter.

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