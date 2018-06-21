Украинский журналист готов продать квартиру ради разговора с Путиным

СЕГОДНЯ 18:45 2018-06-21T18:45:27+03:00

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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о готовности расстаться с одной из своих квартир в обмен на двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Телеведущий признался, что ему было бы "безумно интересно" побеседовать с главой государства, и ради такого можно выложить значительную сумму.

"Вот если бы он мне дал два часа, то я бы продал какую-то из своих однокомнатных квартир, и 50 тысяч долларов заплатил бы ему". - сказал Гордон в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что в четверг, 21 июня, Путин провел очередной телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко. Лидеры двух стран второй раз за текущий месяцев обсудили обмен заключенными и ситуацию в Донбассе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что речь шла, в частности, об освобождении осужденного за подготовку терактов режиссера Олега Сенцова и размещении на юго-востоке незалежной миротворцев ООН.