2018-06-21T18:45:27+03:00
Политика

Украинский журналист готов продать квартиру ради разговора с Путиным

Дмитрий Гордон оценил интервью с президентом России в 50 тысяч долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Украинский журналист Дмитрий ГордонУкраинский журналист Дмитрий ГордонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о готовности расстаться с одной из своих квартир в обмен на двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Телеведущий признался, что ему было бы "безумно интересно" побеседовать с главой государства, и ради такого можно выложить значительную сумму.

"Вот если бы он мне дал два часа, то я бы продал какую-то из своих однокомнатных квартир, и 50 тысяч долларов заплатил бы ему". - сказал Гордон в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что в четверг, 21 июня, Путин провел очередной телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко. Лидеры двух стран второй раз за текущий месяцев обсудили обмен заключенными и ситуацию в Донбассе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что речь шла, в частности, об освобождении осужденного за подготовку терактов режиссера Олега Сенцова и размещении на юго-востоке незалежной миротворцев ООН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Первый канал объяснил снятие с эфира интервью Познера с Лимоновым
Болтон отправится в Москву для обсуждения встречи Трампа и Путина
Путин обсудил урегулирование ситуации в Донбассе с членами Совбеза РФ
Голливудский режиссер признан виновным в убийстве украинской модели
Вахтанг Кикабидзе разъяснил свои слова о ненависти к СССР
Ученые: чашка кофе заменит диабетикам укол инсулина
В Латвии запретили обучение на русском языке в частных учебных заведениях
«Евросеть»‍ прекратит существование в течение года
Убийство рэпера XXXTentation: полиция США задержала подозреваемого
"Без шуток": Украинский генерал призвал "достать" ракетами до Москвы
В Турции убита популярная певица
В США умерла горилла, которую обучили языку жестов
Американский миллиардер пытался выжить бывшую жену из дома при помощи ужасного запаха
ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме
Топилин объяснил, за счет чего вырастут зарплаты
Хейли: США могут отказаться работать с Human Rights Watch
Экс-губернатору Сахалина Хорошавину предъявлены новые обвинения
Конституционный суд разрешил усыновление детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С
Супруге премьер-министра Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР реализует действенные меры по полной денуклеаризации Корейского полустрова
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары
Ученые доказали - улыбаясь, человек запоминается лучше