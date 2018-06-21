2018-06-21T18:59:13+03:00
Политика

Путин обсудил урегулирование ситуации в Донбассе с членами Совбеза РФ

Обмен мнениями по этому вопросу состоялся вскоре после телефонного разговора российского президента с украинским коллегой Петром Порошенко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заседание Совбеза РФ. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ ТАССЗаседание Совбеза РФ. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ ТАСС
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Президент России Владимир Путин уведомил постоянных членов Совета безопасности РФ о состоявшемся накануне телефонном разговоре с украинским лидером Петре Порошенко и обсудил с ними текущую ситуацию в Донбассе. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"В этом контексте состоялся обмен мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины", - сказал представитель Кремля.

По его словам, во время заседания Совбеза в четверг, 21 июня, также поднималась тема социально-экономического развития России, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что недавний телефонный разговор Путин и Порошенко стал уже вторым в этом месяце. В обоих случаях инициатором беседы являлась украинская сторона. Главы государств обсуждали обмен заключенными, обострении ситуацию в Донбассе и введение миссии ООН по содействию охране мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

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