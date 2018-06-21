Путин начал подготовку к Олимпиаде-2020

СЕГОДНЯ 19:52 2018-06-21T19:52:54+03:00

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Перед новым главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым стоит трудная задача - восстановить права российского спорта в Олимпийском движении. Об этом и шла речь на встрече главного олимпийца с Владимиром Путиным.

- Прежде всего хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию и пожелать вам успехов, - сказал Путин. - Вы добились ярких результатов и побед, но и проблем много в российском спорте.

Еще одной задачей ОКР президент назвал возврат доверия международных партнеров.

- ОКР является неким институтом спортивной дипломатии, - отметил Поздняков. - Безусловно, нужно концентрированно вместе с министерством спорта и другими ведомствами слаженно подойти к подготовке к Олимпийским играм 2020 года. Перед нами стоит очень много серьезных задач, которые будут требовать вашей поддержки и вашего внимательного отношения к этой отрасли.

- Будем работать, - не стал возражать Путин.