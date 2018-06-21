Во ФСИН опровергли сообщения о принудительном кормлении Сенцова
Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло слова уполномоченной по правам человека при Верховной раде Людмилы Денисовой о том, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова подвергают принудительному кормлению.
Напомним, что обвиняемый в подготовке терактов объявил бессрочную голодовку еще 16 мая. Условием ее прекращения режиссер назвал освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России.
"Сообщаем, что информация, распространяемая рядом СМИ о принудительном кормлении осужденного Сенцова О.Г., не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УФСИН.
Там же уточняется, что в настоящий момент украинец находится под постоянным наблюдением медицинских работников, которые ежедневно осматривают его и проводят клинико-лабораторные исследования. Также заключенному положена поддерживающая терапия основных функций органов и систем организма.
"Фактов отказа Сенцова О.Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано", - подчеркивают в пресс-службе ведомства.
На данный момент состояние заключенного оценивается как удовлетворительное.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сам режиссер в своем письме правозащитникам Николаю и Татьяне Щур рассказывал об оказываемой ему поддержке и заботе.