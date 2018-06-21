Власти Колумбии не нашли признаков суицида в смерти Андрея Бородина

СЕГОДНЯ 20:18 2018-06-21T20:18:15+03:00

Посольство РФ в Боготе также не располагает данными о депрессии, которой телеведущий якобы страдал

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Смерть Андрея Бородина - российского музыканта и телеведущего, тело которого было обнаружено в одном из колумбийских отелей - была естественной. Власти южноамериканской республики не обнаружили никаких признаков суицида. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства России в Боготе Евгений Наумов.

"Нет признаков суицида, власти сказали, что это было естественная смерть", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что, поскольку молодой человек не вставал на консульский учет, в посольстве вообще не были в курсе его пребывания в Колумбии. По этой же причине представители российской дипмиссии не обладают данными о возможной депрессии, которой якобы страдал Бородин.

По данным РИА Новости, в настоящий момент в республике находится мать телеведущего, которая должна будет забрать тело своего сына на родину.

Напомним, что тело россиянина было обнаружено в запертом номере отеля Медельина в мае этого года. Колумбийские власти сразу заявили о том, что случившееся не имеет никакого отношения к криминалу.

Ранее сайт kp.ru раскрыл биографию погибшего Андрея Бородина. Так, молодой человек участвовал в записи множество шоу, таких как "Голос" и "Comedy Club", а также участвовал в составе группы "Братья Гримм" Бориса Грима.