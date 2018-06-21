Роструд напомнил о необходимости сокращения рабочего дня в жаркие дни

СЕГОДНЯ 21:04 2018-06-21T21:04:23+03:00

Россияне, работа которых связана с физическими нагрузками, в жаркую погоду могут уходить домой еще раньше, чем другие трудящиеся Фото: Игорь БУЛАТОВ

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Федеральная служба по труду и занятости напомнила российским работодателям о том, что рабочий день может быть сокращен в особо жаркие дни. Речь идет, прежде всего, об обеспечении нормальных условий осуществления труда, которые бы соответствовали всем нормам.

"В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роструда.

Продолжительность рабочего дня в жаркую погоду установлена СанПиНом. Так, если температура в помещении достигла 28,5 градусов, то рекомендуется отпустить сотрудников домой на один час. При повышении столбика термометра до 29 градусов – на два часа, при 30,5 градусов – на четыре часа.

Если же труд работников связан с постоянным перемещением, физическими нагрузками и поднятием тяжестей, то продолжительность рабочего дня может быть сокращена уже при достижении температурного порога в 26,5 градусов-27,5 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара. Местами по столице столбики термометров могут подняться до 32 градусов.