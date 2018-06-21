США передали Турции два американских истребителя F-35

СЕГОДНЯ 21:17 2018-06-21T21:18:09+03:00

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Пентагон передал Вооруженным силам Турции два американских истребителя пятого поколения F-35. Торжественная церемония вручения самолетов состоялась в четверг, 21 июня, в городе Форт-Уэрт штата Техас.

В ходе нее Турция поклялась и дальше вносить свой вклад в обеспечение глобального мира и безопасности в качестве заслуживающего доверия союзника НАТО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сразу после передачи истребители будут направлены на военную базу Люк в Аризоне, где пилоты и технический персонал ВВС республики пройдут длительное обучение, которое завершится лишь в ноябре 2019 года.

В ближайшие несколько десятилетий Анкара планирует закупить всего около сотни американских F-35, передает Hurriyet Daily News.

Напомним, что Конгресс США был против предоставления Турции самолетов. Сенат даже принял законопроект о бюджете Пентагона, в котором лишили главу ведомства права на поставку вооружений Анкаре без предоставления специального доклада о покупке ею российских зенитных ракетных систем С-400.