2018-06-21T21:45:48+03:00
Политика

Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться уже в июле

В настоящий момент рассматриваются возможности проведения двустороннего саммита США-Россия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в следующем месяце. Такое заявление сделал сам американский лидер.

”Мы рассматриваем возможности", - сказал Трамп.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, соответствующее высказывание было озвучено президентом Соединенных Штатов в четверг, 21 июня, во время его встречи с губернаторами в Белом доме.

На данный момент существуют два варианта проведения российско-американского саммита - вскоре после встречи лидеров стран-членов НАТО, которая пройдет в Брюсcеле 11-12 июля, либо после визита Трампа в Великобританию 13 июля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня в Москву прибудет Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, который планирует обсудить вопросы организации переговоров президентов США и РФ.

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