2018-06-21T22:33:23+03:00
Политика

Порошенко снял запрет на въезд омбудсмена Москальковой на Украину‍

По словам уполномоченной по правам человека при Раде Людмилы Денисовой, именно она попросила об этом главу государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаФото: Александр ГЛУЗ
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Президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в страну уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Такое заявление сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать на Украину", - сказала политик в эфире "Общественного ТВ".

Уполномоченная по правам человека при Верховной Раде подчеркнула, что это было сделано именно по ее личной просьбе к главе государства.

Напомним, что 14 июня Денисова и Москалькова обменялись списками заключенных двух стран, в каждом из которых по 34 человека. Омбудсмены договорились вместе посетить каждого из этих людей, однако украинская сторона нарушила договоренность, и уполномоченная попыталась самостоятельно посетить колонию, где содержится обвиняемый в терроризме режиссера Олега Сенцова, передает сайт kp.ru.

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