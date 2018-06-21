Порошенко снял запрет на въезд омбудсмена Москальковой на Украину‍

СЕГОДНЯ 22:33 2018-06-21T22:33:23+03:00

По словам уполномоченной по правам человека при Раде Людмилы Денисовой, именно она попросила об этом главу государства

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Президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в страну уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Такое заявление сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать на Украину", - сказала политик в эфире "Общественного ТВ".

Уполномоченная по правам человека при Верховной Раде подчеркнула, что это было сделано именно по ее личной просьбе к главе государства.

Напомним, что 14 июня Денисова и Москалькова обменялись списками заключенных двух стран, в каждом из которых по 34 человека. Омбудсмены договорились вместе посетить каждого из этих людей, однако украинская сторона нарушила договоренность, и уполномоченная попыталась самостоятельно посетить колонию, где содержится обвиняемый в терроризме режиссера Олега Сенцова, передает сайт kp.ru.