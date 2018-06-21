Порошенко снял запрет на въезд омбудсмена Москальковой на Украину
Президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в страну уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. Такое заявление сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать на Украину", - сказала политик в эфире "Общественного ТВ".
Уполномоченная по правам человека при Верховной Раде подчеркнула, что это было сделано именно по ее личной просьбе к главе государства.
Напомним, что 14 июня Денисова и Москалькова обменялись списками заключенных двух стран, в каждом из которых по 34 человека. Омбудсмены договорились вместе посетить каждого из этих людей, однако украинская сторона нарушила договоренность, и уполномоченная попыталась самостоятельно посетить колонию, где содержится обвиняемый в терроризме режиссера Олега Сенцова, передает сайт kp.ru.