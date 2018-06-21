Включенный в "черный" список Колокольцев без проблем получил визу США

СЕГОДНЯ 22:49 2018-06-21T22:50:03+03:00

Глава МВД России отравился в Соединенные Штаты для участия в саммите руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что не испытывал никаких проблем при получении американской визы, несмотря на внесение его фамилии в "черный" список США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля Минюст Соединенных Штатов расширил свою санкционную базу данных и включил в нее 38 наших бизнесменов, чиновников и компаний. Среди 24 человек, внесенных в этот список оказался и Колокольцев.

"Проблем особых я не вижу и не почувствовал", - рассказал глава ведомства.

Более того, по его словам, организация вопросов охраны российской делегации, которой занимался госдепартамент США, была осуществлена на высшем уровне и не вызывала никаких нареканий.

"Все было сделано качественно, достойно и никаких проблем мы здесь особенно не видим", — цитирует РИА Новости Колокольцева.

Напомним, что американская виза понадобилась министру для участия в саммите руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН, который проходит в нью-йоркской штаб-квартире.