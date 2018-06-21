2018-06-21T23:16:45+03:00
Политика

Мэй обвинила Россию в нарушении правил международной системы

Британский премьер пообещала, что политика сдерживания будет подкреплена диалогом с РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Россия нарушает правила международной системы, и Великобритания продолжит противостоять этому. Такое заявление в четверг в Лондоне сделала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Мы продолжим находиться в передних рядах тех, кто выступает против злонамеренной деятельности России и нарушения международной системы, основанной на нормах права», - заявила она на совместной пресс- конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Британский премьер подчеркнула, что страна останется верной натовскому подходу «к сдерживанию и обороне», который, по ее заверению, будет подкреплен «регулярным и конструктивным диалогом с Россией», передает ТАСС.

Мэй в своем выступлении в очередной раз обвинила Россию в причастности к инциденту в Солсбери, не предъявив ни одного доказательства, а затем поблагодарила за поддержку своей позиции главу НАТО и страны-участницы Договора Североатлантического сотрудничества.

Напомним, 4 марта бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в Солсбери на скамейке около торгового центра в бессознательном состоянии. Британские власти сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, и что кроме них, пострадали более 20 человек. В Лондоне заявили, что в отравлении виноваты российские спецслужбы.

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