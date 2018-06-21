2018-06-21T23:58:06+03:00
Общество

Консульство Франции в Москве пояснило увеличение срока рассмотрения заявок на визу

Французские дипломаты сообщили о технических проблемах на сервере
Юлия ДИВЕЕВА
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Оформление виз во Францию будет дольшеОформление виз во Францию будет дольшеФото: REUTERS
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Генеральное консульство Франции в Москве увеличило срок рассмотрения заявок на получение визы. Об этом сообщает на странице дипмиссии в Facebook.

«Внимание! С 21 июня, в связи с техническими проблемами, срок рассмотрения заявок на визу увеличится на несколько дней», - сообщили французские дипломаты.

Минимальный срок рассмотрения документов для разрешения на въезд во французских визовых отделах составлял десять дней. В посольстве Франции РИА Новости уточнили, что увеличение срока рассмотрения заявок «связано с техническими проблемами, возникшими на сервере».

Интерфакс со ссылкой на свои источники передает, что этом может быть связано со сменой генерального консула Франции в РФ. Консул Марк Седий в конце июня покидает Россию после трех лет работы.

Напомним, как писал сайт kp.ru в марте российские власти закрыли генконульство США в Санкт-петербурге. Теперь за американскими визами все едут в маоскву также.

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