2018-06-22T00:21:15+03:00
Политика

Восемь человек погибли в Сирии в результате авиаударов коалиции

США и их союзники разбомбили деревню в провинции Дейр-эз-Зор
Юлия ДИВЕЕВА
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Самолеты коалиции США разбомбили дома мирных жителейСамолеты коалиции США разбомбили дома мирных жителейФото: REUTERS
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Восемь мирных жителей погибли в четверг в Сирии в результате авиаудара самолетов коалиции во главе с США. Об этом сообщили местные власти.

Кроме убитых, еще несколько человек получили ранения во время бомбежки в деревне аль-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Несколько домов разрушены, нанесен ущерб инфраструктуре поселения, передает агентство SANA.Граждане были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от ожесточенных обстрелов коалиции.

Кроме того, на востоке провинции Хомс погиб один военнослужащий сирийской армии, когда самолеты коалиции нанесли авиаудар позиции вооруженных сил Даамаска в Джабаль Гураб в 150 километрах к востоку от Пальмиры.

Как передает РИА Новости, погибший служил в звании лейтенанта. Несколько военнослужащих были ранены.

Напомним, сайт kp.ru сообщал 18 июня, что возглавляемая США международная коалиция нанесла очередной удар по Сирии.Авиация союзников разбомбила позиции армии арабской республики в поселении Аль-Хари, расположенном неподалеку от города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

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