США обвинили Дамаск в нарушении перемирия в зоне деэскалации
США выразили обеспокоенность сообщениями об усилившейся активности сирийской армии в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
«Согласно нашим данным, ВС сирийского режима и отряды ополчения нарушают режим в зоне деэскалации на юго-западе и совершают бомбардировки, а также артиллерийские и ракетные удары». – сообщили в ведомстве.
Госдеп предупреждает Москву и Дамаск о возможных «серьезных последствиях» нарушения перемирия. При этом Вашингтон не указал, какие именно меры в отношении России и Сирии он готов предпринять, передает ТАСС.
«Мы не анонсируем какую-либо конкретную реакцию правительства США, которая может последовать или не последовать», - пояснила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
При этом во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, на какой именно информации основываются выводы США.
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