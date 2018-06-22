2018-06-22T00:46:41+03:00
Политика

США обвинили Дамаск в нарушении перемирия в зоне деэскалации

Вашингтон предупредил Сирию и Россию о возможных последствиях
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент США заявил о нарушении перемирия в зоне деэскалации армией СирииГосдепартамент США заявил о нарушении перемирия в зоне деэскалации армией СирииФото: REUTERS
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США выразили обеспокоенность сообщениями об усилившейся активности сирийской армии в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

«Согласно нашим данным, ВС сирийского режима и отряды ополчения нарушают режим в зоне деэскалации на юго-западе и совершают бомбардировки, а также артиллерийские и ракетные удары». – сообщили в ведомстве.

Госдеп предупреждает Москву и Дамаск о возможных «серьезных последствиях» нарушения перемирия. При этом Вашингтон не указал, какие именно меры в отношении России и Сирии он готов предпринять, передает ТАСС.

«Мы не анонсируем какую-либо конкретную реакцию правительства США, которая может последовать или не последовать», - пояснила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

При этом во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, на какой именно информации основываются выводы США.

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