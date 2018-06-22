Глава МИД Литвы заявил о провале бойкота ЧМ-2018 в России

СЕГОДНЯ 01:07 2018-06-22T01:07:47+03:00

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Призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходит в России, ни к чему не привели. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, все попытки помешать проведению турнира провалились, и на чемпионате нет никаких признаков бойкота.

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — сказал дипломат в эфире телеканала «112 Украина».

Как рассказывал сайт kp.ru, за сутки до открытия Чемпионата мира по футболу-2018 Киев на официальном уровне обратился к странам, чьи команды примут участие в турнире, с призывом бойкотировать соревнования на политическом уровне. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов разослал письма своим иностранным коллегам с предложением отказаться посетить открытие и все 64 матча мирового турнира.

Кстати Линкявичюс в мае назвал решение провести чемпионат мира -2018 в РФ глупой идеей. Как он пояснил, в этой стране все связано с политикой.