2018-06-22T02:08:30+03:00
В мире

Пентагон разместит на своих базах 20 тысяч детей мигрантов

Минобороны выполняет указ Трампа о запрете разлучать семьи иммигрантов
Юлия ДИВЕЕВА
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Минобороны США примет иммигрантов на территории своих базМинобороны США примет иммигрантов на территории своих базФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дети мигрантов из Мексики, задержанные вместе с родителями при незаконном пересечении границы США, будут размещены на американских военных базах. Пентагон согласился принять 20 тысяч несовершеннолетних.

По словам представителя пресс-службы Минобороны США подполковника Майкла Эндрюса, соответствующая договоренность уже достигнута. Сотрудники Департамента здравоохранения и социальных служб уже посетили три военные базы в Техасе и одну в Арканзасе.

Сейчас все заинтересованные ведомтсва обсуждают и взвешивают все за и против размещения мигрантов ан военных базах, пишет The New York Times.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи нелегальных иммигрантов. Он поручил министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния, которое не позволяет задержанным за незаконное пересечение границы США семьям оставаться вместе во время предварительного заключения до рассмотрения их дела в суде.

Кроме того, он обязал министров внутренней безопасности и обороны помочь подобрать места для размещения пойманных семей нелегалов.

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