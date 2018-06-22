2018-06-22T02:31:57+03:00
Политика

Украина ввела санкции против российских партий.

Под персональные санкции попали члены "Единой России", ЛДПР, Коммунистической партии РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине санкции ввели против членов политических партийНа Украине санкции ввели против членов политических партийФото: REUTERS
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На Украине в санкционные списки включены шесть российских политических партий. Указ 21 июня подписал президент Петр Порошенко.

Списки людей, в отношении которых введены ограничения, опубликованы на сайте главы украинского государства. Под действие персональных специальных экономических и других ограничительных мер попали члены партий «Единая Россия» «Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)», «Родина», «Демократическая партия России», «Аграрная партия России» и «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Указ предписывает заблокировать активы всех перечисленных партий на территории Украины, заморозить вывод капитала за пределы страны, и аннулировать линцезии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам, говорится на сайте президента Украины.

Кстати в список Порошенко включены Центральная избирательная комиссия РФ, а также ее глава Элла Памфилова, зампред ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены ЦИК в Крыму Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

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