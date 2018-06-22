Юрий Антонов назвал омерзительными слова Кикабидзе о СССР

СЕГОДНЯ 04:19 2018-06-22T04:19:14+03:00

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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе не только вырос и получил образование в СССР, но и стал известен благодаря советскому кино. Об этом напомнил певец и композитор Юрий Антонов, комментируя высказывание звезды фильма «Мимино» о распаде Советского Союза и его гербе.

«Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто чувство омерзения. Человек, который вырос в Советском Союзе, воспитался, получил образование, стал звездой советского кино... Он, конечно, имеет право на любое высказывание, но мне показалось, что это высказывание странного человека, у которого как будто не было молодости, юности» - сказал российский артист в интервью Федеральному агентству новостей.

Антонов подчеркнул, что в прошлом относился к Кикабидзе «очень положительно», и восхищался им как киноактером. Композитор отметил, что был поражен тем, насколько грузинский актер ненавидит СССР.

«Нечеловеческое чувство. Я не знаю, что с ним происходит, почему он так ненавидит все, что связано с Советским Союзом и Россией. Я не могу этого понять. Это что-то на уровне физиологии», — считает Антонов.

Ранее сайт kp.ru передавал мнение писателя Эдуарда Лимонова, который уверен, что грузинский артист просто сказал "глупость", поэтому его слова даже не стоит цитировать.