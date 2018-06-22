2018-06-22T04:39:56+03:00
Экономика

Еврогруппа договорилась завершить программу помощи Греции

Афинам одобрен последний транш в размере 15 миллиардов евро
Юлия ДИВЕЕВА
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Греция получит от Евросоюза последний транш макрофинансовой помощи в размере 15 миллиардов евроГреция получит от Евросоюза последний транш макрофинансовой помощи в размере 15 миллиардов евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз завершит программу макрофинансовой помощи Греции. Такое решение было принято на встрече министров финансов Еврозоны в Люксембурге.

По итогам встречи Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы помощи Афинам.

«Дополнительных программ не будет. Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов стабилизационного фонда (EFSF), а также предоставив Греции льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам», - резюмировал председатель Еврогруппы Марио Сентено.

Он отметил, что на заседании было одобрено последнего транша помощи в 15 миллиардов евро, передает ТАСС.

Напомним, 19 мая сайт kp.ru писал, что Афинам и международным кредиторам удалось договориться по пакету реформ, которые греческие власти должны провести в стране, чтобы и дальше получать финансовую помощь от институтов ЕС. В частности, это такие меры, как сокращение пенсий, снижение социальных выплат, приватизация госсобственности.

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