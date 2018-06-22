Минюст хочет расширить категорию самозанятых граждан
Министерство юстиции РФ предлагает расширить категорию самозанятых граждан. Ведомство подготовило по поручению правительства новое определение категории.
В нее могут войти граждане, которые лично продают товары собственного производства, оказывают услуги и выполняют работы для физических лиц. При этом, подходящие под определение граждане не могут брать на работу сотрудников, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и должны уведомить налоговую инспекцию о работе, пишут «Известия».
Издание уточняет, что самозанятые граждане могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получаемых ими выплат, а также от
плановых проверок.
Авторы определения обращают внимание на необходимость уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Предусматривается, что при постановке на учет физического лица в качестве самозанятого выдается уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет.