Минюст хочет расширить категорию самозанятых граждан

СЕГОДНЯ 04:57 2018-06-22T04:57:33+03:00

Самозанятыми гражданами будут считаться все, кто лично производит и продает свои товары Фото: Алина НИЗАМОВА

В перечень лиц, относящихся к этой категории, попадут граждане самостоятельно производящие и продающие товар

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Министерство юстиции РФ предлагает расширить категорию самозанятых граждан. Ведомство подготовило по поручению правительства новое определение категории.

В нее могут войти граждане, которые лично продают товары собственного производства, оказывают услуги и выполняют работы для физических лиц. При этом, подходящие под определение граждане не могут брать на работу сотрудников, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и должны уведомить налоговую инспекцию о работе, пишут «Известия».

Издание уточняет, что самозанятые граждане могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получаемых ими выплат, а также от

плановых проверок.

Авторы определения обращают внимание на необходимость уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Предусматривается, что при постановке на учет физического лица в качестве самозанятого выдается уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет.