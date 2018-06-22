The Time поместил на обложку безучастного Трампа и плачущую девочку

СЕГОДНЯ 05:39 2018-06-22T05:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый номер The Time, выйдет в свет с фотографией президента США Дональда Трампа, который безучастно смотрит на плачущую девочку из Гондураса, мать которой задержали на границе с Мексикой. Коллаж сопроводили подписью «Добро пожаловать в Америку!».

time Безучастный Дональд Трамп и плачущая девочка

Этот номер журнала готовится к печати и поступит в продажу 2 июля. Фото обложки опубликовано на сайте издания. В редакции считают, что фото маленькой иммигрантки стало символом яростных споров о миграционной политике США, разразившихся на этой неделе.

СМИ указали, что правительство Трампа проводит жесткую практику, которая разлучает родителей-нелегалов с их детьми, и окрестили ее «политика нулевой терпимости».

Двухлетнюю малышку из Гондураса снял фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мур. По его словам, снимок сделан в окрестностях города Макаллен штата Техас на границе с Мексикой. Мур стал свидетелем того, как маму девочки задержал на границе агент американской пограничной охраны