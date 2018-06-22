2018-06-22T06:35:56+03:00
Звезды

В Риме показали самую раннюю работу да Винчи

Миниатюра с изображением архангела Гавриила написана гением в 19-летнем возрасте
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Ранняя работа Леонардо да Винчи. Фото: Вера Щербакова/ТАССРанняя работа Леонардо да Винчи. Фото: Вера Щербакова/ТАСС
Изменить размер текста:

В Риме журналистам показали самую раннюю работу великого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Миниатуру выставили в офисе Ассоциации иностранной прессы 21 июня.

По словам эксперта в области творчества да Винчи профессора Эрнесто Солари уму вместе со специалистом в области графологии Иваной Розой Бонфантино удалось атрибутировать небольшую керамическую плитку, на которой изображен образ архангела Гавриила. Это стало возможным благодаря личной подписи Леонардо, в которой гений зашифровал свои инициалы, год рождения и дату написания миниатюры.

Выяснилось, что образ Гавриила гений Возрождения написал в 19 лет. При этом художник списал профиль ангела с себя, передает ТАСС.

«Таким образом он решил увековечить память о том, как он из студента и подмастерья стал художником», - пояснил Солари.

Плитка долгое время хранилось у потомков аристократического рода Фениче ди Равелло. Профессор подчеркнул, что всем хорошо известен зрелый период творчества живописца, но мы почти ничего не знаем о его работах в молодости, когда Леонардо работал на керамической фабрике своего деда в Тоскане и расписывал керамическую плитку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пушков: Аргентина играла бы лучше без Месси
Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки
Аргентина разгромно уступила сборной Хорватии 0:3, осложнив выход в плей-офф ЧМ-2018
Россиянам разрешат самим назначать дату бракосочетания
Погода в Москве на 22 июня 2018 года: ожидаются 31-градусная жара и сильный ветер
Минобороны опубликовало секретные документы начала Великой Отечественной войны
The Time поместил на обложку безучастного Трампа и плачущую девочку
Минюст хочет расширить категорию самозанятых граждан
Еврогруппа договорилась завершить программу помощи Греции
Юрий Антонов назвал омерзительными слова Кикабидзе о СССР
Комитет ОПЕК + рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах
Трамп пояснил надпись на куртке своей жены
Украина ввела санкции против российских партий.
Пентагон разместит на своих базах 20 тысяч детей мигрантов
Глава МИД Литвы заявил о провале бойкота ЧМ-2018 в России
США обвинили Дамаск в нарушении перемирия в зоне деэскалации