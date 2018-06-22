В Риме показали самую раннюю работу да Винчи

СЕГОДНЯ 06:35 2018-06-22T06:35:56+03:00

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В Риме журналистам показали самую раннюю работу великого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Миниатуру выставили в офисе Ассоциации иностранной прессы 21 июня.

По словам эксперта в области творчества да Винчи профессора Эрнесто Солари уму вместе со специалистом в области графологии Иваной Розой Бонфантино удалось атрибутировать небольшую керамическую плитку, на которой изображен образ архангела Гавриила. Это стало возможным благодаря личной подписи Леонардо, в которой гений зашифровал свои инициалы, год рождения и дату написания миниатюры.

Выяснилось, что образ Гавриила гений Возрождения написал в 19 лет. При этом художник списал профиль ангела с себя, передает ТАСС.

«Таким образом он решил увековечить память о том, как он из студента и подмастерья стал художником», - пояснил Солари.

Плитка долгое время хранилось у потомков аристократического рода Фениче ди Равелло. Профессор подчеркнул, что всем хорошо известен зрелый период творчества живописца, но мы почти ничего не знаем о его работах в молодости, когда Леонардо работал на керамической фабрике своего деда в Тоскане и расписывал керамическую плитку.