2018-06-22T06:52:07+03:00
Москва

Погода в Москве на 22 июня 2018 года: ожидаются 31-градусная жара и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 22 июня 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В пятницу, 22 июня, в Москве ожидается 31-градусная жараВ пятницу, 22 июня, в Москве ожидается 31-градусная жараФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 22 июня 2018 года. Так, как обещают специалисты, в ближайшее время в столицу придет 32-градусная жара. Причем уже в пятницу воздух в городе прогреется до +29…+31 градуса. При этом ожидается переменная облачность. Что касается осадков, то в мегаполисе их не предвидится, а вот на северо-западе Подмосковья во второй половине дня все же возможен кратковременный дождь, более того, не исключена и гроза. Ветер же будет дуть юго-западный и южный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

А в ночь на субботу, 23 июня, столбики термометров опустятся до +18…+20 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток также обойдется без осадков.

Вообще, как отмечают метеорологи, в пятницу и субботу, 22 и 23 июня, температура воздуха в Москве зашкалит за климатические нормы на пять - восемь градусов. Однако до рекордов дело, скорее всего, не дойдет. Максимум для 22 июня держится уже больше века, с 1917 года, и составляет +31,8 градуса.

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