Аргентина разгромно уступила сборной Хорватии 0:3, осложнив выход в плей-офф ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 07:12 2018-06-22T07:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболисты сборной Аргентины сенсационно во 2 туре чемпионата мира 2018 проиграли со счетом 0:3 команде Хорватии. Встреча прошла в четверг, 21 июня, в Нижнем Новгороде.

В первом тайме матча зрители не увидели забитых голов. Все началось после перерыва. На 53-й минуте матча Анте Ребич после дикой ошибки вратаря сборной Аргентины забил первый гол в матче. Лука Модрич после паса Брозовича на 80-й минуте удвоил преимущество. А точку поставил уже в добавленное время Иван Ракитич, который установил окончательный счет - 3:0 в пользу сборной Хорватии.

Крайне редкий случай - Месси был зол на поле во время игры.Фото: REUTERS

Свой первый матч на чемпионате мира аргентинцы сыграли вничью 1:1, и в той игре Лионель Месси не смог забить пенальти. За что получил большую порцию критики в свой адрес. В поединке против Хорватии Месси и вовсе затерялся на поле, не создав каких-либо трудностей для обороны команды Хорватии. Хорваты же добились победы над Нигерией в Калининграде со счетом 2:0.

Теперь сегодня в Волгограде сыграют важный матч в группе Нигерия и Исландия. И для того, чтобы Аргентина имела шансы на выход в следующий раунд, необходимо, чтобы в этом матче была ничья. Тогда уже у Месси и его команды останутся шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Аргентины имела немало шансов на то, чтобы забить хотя бы один гол.Фото: REUTERS

В 3 туре чемпионата мира по футболу 2018 команда Аргентины сыграет 26 июня в 21:00 с Нигерией. А в это же время Исландия будет биться с Хорватией. На этом турнире в группе будет завершен, после чего станут известны все участники матчей 1/8 финала от этой группы. Пока что же точно в плей-офф турнира квалифицировалась сборная Хорватии, набравшая 6 очков после двух поединков.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Аргентина - Хорватия.