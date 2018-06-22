2018-06-22T07:33:33+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Пушков: Аргентина играла бы лучше без Месси

Сенатор отметил, что аргентинец не смог составить конкуренцию Роналду за звание бомбардира ЧМ-2018
Юлия ДИВЕЕВА
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Нападающий сборной Аргентины Лионель МессиНападающий сборной Аргентины Лионель МессиФото: REUTERS
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На чемпионате мира по футболу 2018 года Аргентина могла бы справится без своего звездного нападающего Лионеля Месси. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он - иллюзия, мираж, призрак», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что все ожидали, что Месси станет соперником Роналдо в борьбе за звание лучшего бомбардира, но этого не случилось.

«Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле», - подчеркнул Пушков.

Как писал сайт kp.ru, в Нижнем Новгороде 21 июня состоялся матч сборной Аргентины против Хорватии. Команда Месси проиграла с разромным счетом 3:0. Теперь 26 июня Аргентина сыграет с Нигерией.

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