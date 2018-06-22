2018-06-22T07:50:15+03:00
В мире

Ответные меры Евросоюза на пошлины США вступили в силу

ЕС ввел денежные сборы на американские товары общей стоимость 2,8 млрд евро
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Ответные меры Евросоюза на пошлины США вступили в силуОтветные меры Евросоюза на пошлины США вступили в силуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что в пятницу, 22 июня, вступили в силу торговые контрмеры Евросоюза против США.

«Ответные торговые меры против США вступают в силу в 00:00 часов по центральноевропейскому времени (01:00 мск) 22 июня», - говорится в сообщении ЕК.

Так, ЕС ввел импортные пошлины на экспортируемые в Европу американские товары общей стоимостью 2,8 миллиарда евро. В список таких товаров вошли стальная и алюминиевая продукция, а также фасоль, рис, кукуруза, арахисовое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты и сигары. Кроме того, Евросоюз обложил пошлинами бурбон, джинсы Levi's и даже мотоциклы Harley-Davidson.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.

Поводом для таких мер послужила, как выразился президент США Дональд Трамп, «смерть» американской металлургической отрасли: как считает нынешний хозяин Белого дома, американская промышленность была подорвана «агрессивными способами ведения внешней торговли», которые практикуют некоторые страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Важный сигнал»: Антонов прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в РФ
Песков заявил, что Москва не готова говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа
Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певица
В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаны
Более миллиона болельщиков уже посмотрели матчи ЧМ-2018 на стадионах
Пушков: Аргентина играла бы лучше без Месси
Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки
Аргентина разгромно уступила сборной Хорватии 0:3, осложнив выход в плей-офф ЧМ-2018
Россиянам разрешат самим назначать дату бракосочетания
Погода в Москве на 22 июня 2018 года: ожидаются 31-градусная жара и сильный ветер
В Риме показали самую раннюю работу да Винчи
Минобороны опубликовало секретные документы начала Великой Отечественной войны
The Time поместил на обложку безучастного Трампа и плачущую девочку
Минюст хочет расширить категорию самозанятых граждан
Еврогруппа договорилась завершить программу помощи Греции
Юрий Антонов назвал омерзительными слова Кикабидзе о СССР
Комитет ОПЕК + рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах
Трамп пояснил надпись на куртке своей жены
Украина ввела санкции против российских партий.
Пентагон разместит на своих базах 20 тысяч детей мигрантов
Глава МИД Литвы заявил о провале бойкота ЧМ-2018 в России
США обвинили Дамаск в нарушении перемирия в зоне деэскалации