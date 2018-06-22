Ответные меры Евросоюза на пошлины США вступили в силу

СЕГОДНЯ 07:50 2018-06-22T07:50:15+03:00

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В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что в пятницу, 22 июня, вступили в силу торговые контрмеры Евросоюза против США.

«Ответные торговые меры против США вступают в силу в 00:00 часов по центральноевропейскому времени (01:00 мск) 22 июня», - говорится в сообщении ЕК.

Так, ЕС ввел импортные пошлины на экспортируемые в Европу американские товары общей стоимостью 2,8 миллиарда евро. В список таких товаров вошли стальная и алюминиевая продукция, а также фасоль, рис, кукуруза, арахисовое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты и сигары. Кроме того, Евросоюз обложил пошлинами бурбон, джинсы Levi's и даже мотоциклы Harley-Davidson.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.

Поводом для таких мер послужила, как выразился президент США Дональд Трамп, «смерть» американской металлургической отрасли: как считает нынешний хозяин Белого дома, американская промышленность была подорвана «агрессивными способами ведения внешней торговли», которые практикуют некоторые страны.