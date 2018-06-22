2018-06-22T07:59:17+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Более миллиона болельщиков уже посмотрели матчи ЧМ-2018 на стадионах

Миллионный зритель пришел на игру Дания - Австралия, которая прошла в Самаре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матчи ЧМ-2018 посетили уже более миллиона человек.Матчи ЧМ-2018 посетили уже более миллиона человек.Фото: REUTERS
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Международная федерация футбола (ФИФА) официально заявила в четверг, 21 июня, что число зрителей, которые посетили игры ЧМ-2018 в России, уже превысило отметку в миллион человек. Средняя посещаемость 21 игр турнира составила 97% от вместимости арен.

Миллионный болельщик пришел на игру Дании и Австралии. Эта игра прошла на стадионе "Самара Арена" и завершилась вничью 1:1. Вживую за этой встречей наблюдали 40 727 человек. Всего же, отметим, на игры ЧМ-2018 было продано 2,6 миллиона билетов.

Последний этап продаж продолжается вплоть до 15 июля. А вот на фестиваль болельщиков с начала ЧМ-2018 в России уже пришло более 2,5 миллионов человек. Матч чемпионата мира по футболу проходят в нашей стране с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

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