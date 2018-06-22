2018-06-22T08:34:00+03:00
В мире

Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певица

Кроме того, еще четыре человека получили ранения
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певицаСтрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певицаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 22 июня, четверо мужчин устроили стрельбу в ночном клубе Medusa, который находится в турецком городе Бодрум.

В результате два человека погибли. По данным местных СМИ, жертвами нападавших стали владелец заведения Мехмет Сюренсей и выступавшая в клубе певица Хаджер Тюлю.

Кроме того, еще четыре посетителей Medusa получили ранения. Причем уже известно, что все пострадавшие - граждане Турции, иностранцев среди них нет.

Что касается стрелявших, то им удалось скрыться с места преступления, однако вскоре они были задержаны. Полиция схватила подозреваемых в районе города Маниса на западе Турции, передает Hurriyet.

Отметим, это уже не первый случай стрельбы в Турции. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года мужчина открыл огонь по детям около одной из школ города Газиантеп на юге страны. Тогда пострадали шесть человек: пятеро детей и один взрослый.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Важный сигнал»: Антонов прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в РФ
Песков заявил, что Москва не готова говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа
В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаны
Более миллиона болельщиков уже посмотрели матчи ЧМ-2018 на стадионах
Ответные меры Евросоюза на пошлины США вступили в силу
Пушков: Аргентина играла бы лучше без Месси
Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки
Аргентина разгромно уступила сборной Хорватии 0:3, осложнив выход в плей-офф ЧМ-2018
Россиянам разрешат самим назначать дату бракосочетания
Погода в Москве на 22 июня 2018 года: ожидаются 31-градусная жара и сильный ветер
В Риме показали самую раннюю работу да Винчи
Минобороны опубликовало секретные документы начала Великой Отечественной войны
The Time поместил на обложку безучастного Трампа и плачущую девочку
Минюст хочет расширить категорию самозанятых граждан
Еврогруппа договорилась завершить программу помощи Греции
Юрий Антонов назвал омерзительными слова Кикабидзе о СССР
Комитет ОПЕК + рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах
Трамп пояснил надпись на куртке своей жены
Украина ввела санкции против российских партий.
Пентагон разместит на своих базах 20 тысяч детей мигрантов
Глава МИД Литвы заявил о провале бойкота ЧМ-2018 в России
США обвинили Дамаск в нарушении перемирия в зоне деэскалации