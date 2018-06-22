Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певица
В ночь на пятницу, 22 июня, четверо мужчин устроили стрельбу в ночном клубе Medusa, который находится в турецком городе Бодрум.
В результате два человека погибли. По данным местных СМИ, жертвами нападавших стали владелец заведения Мехмет Сюренсей и выступавшая в клубе певица Хаджер Тюлю.
Кроме того, еще четыре посетителей Medusa получили ранения. Причем уже известно, что все пострадавшие - граждане Турции, иностранцев среди них нет.
Что касается стрелявших, то им удалось скрыться с места преступления, однако вскоре они были задержаны. Полиция схватила подозреваемых в районе города Маниса на западе Турции, передает Hurriyet.
Отметим, это уже не первый случай стрельбы в Турции. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года мужчина открыл огонь по детям около одной из школ города Газиантеп на юге страны. Тогда пострадали шесть человек: пятеро детей и один взрослый.