СЕГОДНЯ 08:34 2018-06-22T08:34:00+03:00

Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певица Фото: REUTERS

Кроме того, еще четыре человека получили ранения

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В ночь на пятницу, 22 июня, четверо мужчин устроили стрельбу в ночном клубе Medusa, который находится в турецком городе Бодрум.

В результате два человека погибли. По данным местных СМИ, жертвами нападавших стали владелец заведения Мехмет Сюренсей и выступавшая в клубе певица Хаджер Тюлю.

Кроме того, еще четыре посетителей Medusa получили ранения. Причем уже известно, что все пострадавшие - граждане Турции, иностранцев среди них нет.

Что касается стрелявших, то им удалось скрыться с места преступления, однако вскоре они были задержаны. Полиция схватила подозреваемых в районе города Маниса на западе Турции, передает Hurriyet.

Отметим, это уже не первый случай стрельбы в Турции. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года мужчина открыл огонь по детям около одной из школ города Газиантеп на юге страны. Тогда пострадали шесть человек: пятеро детей и один взрослый.