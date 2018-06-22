2018-06-22T09:14:03+03:00
Политика

Песков заявил, что Москва не готова говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа

Между тем американский лидер уже сообщил, что переговоры могут состояться в июле
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, когда может состояться его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Так, пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не готова говорить о конкретных сроках возможных переговоров.

«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне хозяин Белого дома заявил, что может встретиться с Путиным уже в июле. Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, что саммит США - Россия, скорее всего, пройдет в Австрии.

Кстати, как ожидается, уже в конце июня в Москву прибудет советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, который планирует обсудить вопросы организации переговоров глав США и РФ.

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