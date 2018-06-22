2018-06-22T09:33:53+03:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка

Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РоссииЦентробанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 22 июня, Центробанк России лишил лицензии московский Мосуралбанк, который по величине активов занимал 269-е место в банковской системе страны.

Как выяснилось, бизнес-модель кредитной организации носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров. В результате на балансе финучреждения образовался значительный объем проблемных активов, сообщается на сайте ЦБ.

Причем, по данным регулятора, Мосуралбанк представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, в которой не отражалось реальное финансовое положение дел.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 50 кредитных организаций. А в феврале этого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как она тогда заявила, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.

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