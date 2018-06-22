Роскосмос сообщил о скором закрытии проекта «Протон»

СЕГОДНЯ 09:49 2018-06-22T09:49:32+03:00

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о скором закрытии проекта «Протон». Как заявил глава госкорпорации по космической деятельности, он уже поставил задачу прекратить производство этих ракет-носителей.

«Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть», - сказал Рогозин, заметив при этом, что далее «летать будем только на "Ангаре"».

Между тем примерные сроки прекращения производства «Протонов» пока неизвестны. По словам гендиректора Роскосмоса, они появятся, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. «Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на "Ангаре"», - сказал Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.